× Erweitern © Thienemann-Esslinger Die kleine Hexe, Buchcover

Zur Weihnachtszeit präsentiert das Schnürschuh-Ensemble sein neues Stück nach dem Klassiker von Otfried Preußler für Publikum ab 5 Jahren, über Kinder, die nicht immer den Erwartungen entsprechen als leichtfüßigen Theaterspaß für Ohren und Augen.

Die kleine Hexe ist gerade mal 127 Jahre alt. Eindeutig viel zu jung, um am jährlichen Hexentanz teilzunehmen. Stattdessen soll sie zu Hause sitzen und Zaubersprüche üben. Langweilig und öde, findet die kleine Hexe und macht sich kurzentschlossen in der Walpurgisnacht auf ihrem Besen auf den Weg zum Blocksberg. Dummerweise wird sie entdeckt und zur Oberhexe gebracht. Zur Strafe verbrennen die anderen Hexen ihren Besen. Den Weg nach Hause muss sie zu Fuß antreten, bekommt aber die Erlaubnis im nächsten Jahr an der Hexenprüfung teilzunehmen, sollte es ihr gelingen bis dahin eine gute Hexe zu sein. Aber was bedeutet das eigentlich? Mit der Suche nach der Antwort beginnt ein lustiger Wirbel von Ereignissen, in denen die kleine Hexe und ihr Freund, der Rabe Abraxas jede Gelegenheit nutzen, Gutes zu tun.

Die Tickets können für 12 Euro per Mail reserviert werden. Die Freikarte wird bei Kauf vorab an der Theaterkasse akzeptiert.