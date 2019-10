Die kleine Meerjungfrau Sara Dähn als Arielle

Die Musicals aus der Feder des Bremer Theatermachers Thomas Blaeschke sind deutschlandweit bekannt. Über 250.000 große und kleine Zuschauer deutschlandweit haben seine Shows besucht.

Dieses Jahr bringt er „Die kleine Meerjungfrau“ als zauberhaftes Familienmusical auf die Bühne. Fernab von den Menschen, tief unten in den Weltmeeren, dort lebt die kleine Meerjungfrau Arielle. In Poseidons Unterwasserreich gibt es was zu feiern.

