Der Blues-Entertainer und Geschichtenerzähler Chris Kramer kommt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur für Kids“ erstmals ins Wilhelmshavener Pumpwerk, um mit dem Familienmusical „Die kleine Mundharmonika“ zu begeistern. Im Gepäck hat er seine Musiker-Kollegen Kevin O Neal und Sean Athens.

Die kleine Mundharmonika ist bei den Menschen sehr beliebt. Allerdings lachen die anderen Instrumente sie wegen ihrer Größe und der Tatsache, dass sie nicht alle Töne hat, aus. Eines trüben Tages wird sie aus der Familie der Instrumente als besseres Spielzeug verstoßen. Sie schämt sich sehr, weint und rennt so lange, bis sie das Meer erreicht und nicht mehr weiterlaufen kann. Dort ist aber auch ein Hafen und sie erfährt von einer Zukunft in der neuen Welt. In der Brusttasche eines Reisenden macht sie sich auf nach Amerika, wo sie bei ihrer Ankunft mit Gospelgesängen freundlich aufgenommen wird. Dort erlebt sie, in den Händen von Michael, dass man mit etwas Geschick doch alle Töne aus ihr herausbekommt. Nun beginnt für die kleine Mundharmonika ein neues Leben, das sie durch viele Musikstile sowie Abenteuer führt. Am Ende zahlt sie es nicht nur ihren Widersachern heim, sondern weiß auch, dass in ihr mehr steckt, als sie selbst je zu glauben gewagt hat.