Die kleine Schusselhexe und der Zauberer

× Erweitern © Figurentheater Fundevogel Die kleine Schusselhexe

Claudia Hartwich und Heike Kammer vom Figurentheater Fundevogel spielen für Kinder ab 4 Jahren nach dem Buch von Anu Stohner.

Jeden Tag übt die kleine Schusselhexe mit ihrem Zauberbuch. Doch ihr Häuschen wird schief, der Besen krumm und statt eines schwarzen Raben hext sie einen blauen Hasen. Ausgerechnet die kleine Schusselhexe soll beim Zauberwettbewerb gegen den mächtigen Zauberer Zacharias Zack antreten. Manchmal gelingt Unmögliches, gerade dann, wenn man nicht alles richtig macht.

Der Eintritt ist frei - Spenden sind erbeten.