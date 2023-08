× Erweitern © OneGate Die kleine Spinne Lilly Webster

Die kleine Spinne Lilly lebt mit Bruder, Eltern und Großeltern in der hintersten Ecke eines Aufzuges in einem Wohnhaus. Solange sich die kleine Familie von den gefährlichen Menschen fernhält, führen alle ein gutes Leben. Aber Lilly ist neugierig und lässt sich nicht aufhalten, erst recht nicht von ihrer ängstlichen Mutter. Sie will die Welt erkunden und alles über die Menschen erfahren. Als Lillys blauer Drachen in den Hof segelt und von einem Mädchen aufgelesen wird, ist es soweit. Immer wieder zieht es Lilly zur Drachenrettung in den Hof. Und siehe da, Spinne Lilly und das Menschenmädchen freunden sich an! Ist doch egal, ob Mensch oder Tier, ob groß oder klein!

Der slowakische Animationsfilm aus dem Jahr 2022 ist empfohlen ab 5 Jahren, der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.