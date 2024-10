Die Klimahelfer*innen

Der Klimawandel betrifft uns alle! Wie kann jeder Einzelne von uns der Klimakrise entgegenwirken? Was können wir zur Verbesserung des Klimas beitragen? Die Gruppe will sich für mehr Nachhaltigkeit in Syke einsetzen. Dafür werden Aktionen geplant, um den Klimaschutz in Syke voranzutreiben! Mitmachen können Jugendliche ab 13 Jahren.

Das Angebot ist kostenlos. Interessierte werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 04242-9679714 oder via E-Mail unter s.konieczko@martinsclub.de anzumelden. Alle Kurse sind inklusiv und können unabhängig von einer körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigung besucht werden.