Die Königin und der König im Wald

Ein Ausflug mit der ULE in den Wald wird heute zu einem großen Abenteuer. Es gibt dort so viel zu entdecken und Kinder ab 5 Jahren werden den ganzen Nachmittag mit spannenden Waldspielen verbringen. Sie schleichen auf leisen Sohlen, werfen mit „Tannenzapfen“, gebrauchen Stöcker aus dem Wald und vieles mehr. Dabei lernen sie den Wald kennen und müssen einige Waldgeheimnisse lüften. Jedes Kind, das mitspielt, gewinnt und wird am Ende eine Königin oder ein König des Waldes sein.

Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen. Bei dauerhaftem Starkregen fällt die Veranstaltung aus. Die Teilnahme kostet nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail 5 Euro.