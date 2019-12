Die Konferenz der Tiere

× Erweitern Konferenz der Tiere

Im City 46 läuft der Filmklassiker von 1969 nach Erich Kästners Kinderbuch für Zuschauerïnnen ab 8 Jahren: Die Zirkustiere werden von mutigen Kindern befreit und kehren in ihre Heimat zurück. Als sie hören, dass Krieg droht, kommen sie ihren Rettern zu Hilfe.

Feuer im Zirkuszelt – den Tieren droht Gefahr! Während die Erwachsenen in Panik das Zelt verlassen, retten mutige Kinder die Tiere aus ihren Käfigen vor den Flammen. Die Tiere kehren nach ihrer Rettung in ihre Heimatländer zurück. Über die Zeitungen erfahren sie vom Scheitern der 365. Friedenskonferenz. Sie sind besorgt um die Zukunft der Erde und um ihre Retter – die Kinder. In einer Konferenz der Tiere möchten sie versuchen, den Frieden auf der Erde zu sichern. Als die verbohrten Menschen ihre Vorschläge abweisen, überlegen sie sich ganz handfeste Maßnahmen, um die Menschen zum Umdenken zu bewegen.

Der Eintritt zum Familienkino kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

BRD 1969, Regie: Curt Linda, Buch: Erich Kästner, 95 Min., Zeichentrick, ab 8 Jahren