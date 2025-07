Irgendwo in Afrika treffen sich der Löwe Alois, der Elefant Oskar und die Giraffe Leopold – wie immer freitags – zum Abendschoppen an einem See. Bestens informiert über die Lage der Welt, können sie nur den Kopf schütteln: Dass die Menschen es einfach nicht schaffen, ihre „Tüchtigkeit“ für das Beenden von Kriegen, Revolutionen und Hungersnöten einsetzen zu können!

Kurz und gut: Nach einigem Grübeln lassen sie sich mit Freunden aus aller Welt telefonisch verbinden und planen per Konferenzschaltung „Die Konferenz der Tiere“ im Hochhaus der Tiere.

Pastor Thomas Ziaja und Organistin Katja Zerbst präsentieren Erich Kästners Werk als Orgelkonzert für Familien, bei dem Kinder mitmachen dürfen.

Der Eintritt frei. Spenden für die Ukraine-Hilfe sind willkommen. Sie dienen der Unterstützung von Erholungscamps für Kinder aus den Kriegsgebieten in Odessa, Cherson und andern Städten.