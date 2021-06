Die Kratzbürsten

Das Ferien-Kreativangebot richtet sich an alle 6- bis 14-Jährige, die gerne forschen und sammeln. Im Wolfskuhlenpark und in nahe gelegenen Grünanlagen suchen sie Naturmaterialien wie Blätter, Farne und Federn, aber auch Weggeworfenes wie Bonbonpapier. Zurück im Atelier erstellen sie daraus Druckstöcke (in der Fachsprache Collagraphien), die anschließend auf wertigem Büttenpapier gedruckt werden. Aus diesen ersten Drucken entwickeln sie eigene Entwürfe, die sie mit Frottagen und Collagen ergänzen. Diese Entwürfe kratzen sie auf transparente Rhenalonplatten, die anschließend mit farbenfrohen ungiftigen, wasserlöslichen Tiefdruckfarben gedruckt werden.

Die Druckwerkstatt der VHS findet täglich vom 16. bis zum 20. August statt und kostet 99 nach Anmeldung per Telefon oder online.