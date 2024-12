× Erweitern © Julia Erusova Die Kuh auf dem Eis

Das Ensemble präsentiert ein märchenhaftes Bühnenstück über Mut und Träume für Familien mit Kindern ab 3 Jahren. Der in Kasachstan geborene Regisseur Roman Boklanov inszeniert das Stück frei nach dem gleichnamigen Märchen von Anton Soja.

Die Kuh Mula ist irgendwie anders. Alle Kühe tragen schwarze Flecken auf weißem Fell, doch bei Mula ist es genau umgekehrt. Die Herde frisst genügsam saftiges Gras, doch Mula träumt von einer anderen Welt – sie will Eiskunstläuferin werden. „Das ist absurd! Kühe tanzen doch nicht auf dem Eis! Kühe müssen Milch geben!“ rufen alle um sie herum. Aber warum ist das so? Wer entscheidet darüber, was Kühe dürfen und was nicht?

Das Stück erzählt davon, wie wichtig es ist, an seine Träume zu glauben, Grenzen zu hinterfragen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn selbst die verrücktesten Fantasien können Wirklichkeit werden, wenn wir nur den Mut haben, ihnen zu folgen.

Die Tickets kosten für Kinder 15 Euro, für Erwachsene 20 Euro und können online oder per E-Mail reserviert werden.