Die Kunst-Koffer kommen

Walle-Center Waller Heerstr. 103, 28219 Bremen

Viele Kinder kennen die Kunstkoffer aus den Ferien, jetzt können sie auch den ganzen November über, immer dienstags nach Schulschluss kreativ werden:

In einem überdachten und wettergeschützten Raum im Walle-Center geht das kreative Schaffen auch im Herbst und Winter weiter.

Kinder jeden Alters können hier mit Ton, Farbe, Papier und Naturmaterialien experimentieren, gestalten und forschen – ganz ohne Anmeldung und völlig kostenfrei.

Das Projekt wurde vom Künstler Titus Grab in Wiesbaden entwickelt und wird mittlerweile in vielen Städten deutschlandweit umgesetzt. Durch seine Niedrigschwelligkeit ist es ein inklusives, barrierearmes Angebot, das Kindern unabhängig von Herkunft, Sprache oder sozialem Hintergrund die Möglichkeit gibt, Kunst aktiv zu erleben.

