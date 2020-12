Die Legende vom Weihnachtsstern

Vor zehn Jahren am Weihnachtsabend verschwand die Tochter des Königs, Prinzessin Goldhaar, spurlos. Der König werde seine geliebte Tochter nur zurückerhalten, wenn der Weihnachtsstern gefunden würde - denn dieser war damals ebenfalls vom Erdboden verschluckt worden - und dies müsse geschehen, bevor sich der besagte Weihnachtsabend zum zehnten Mal jährt. Diese Aufgabe übernimmt das Waisenmädchen Sonja. Ihre aufregende Reise führt sie bis an den Nordpol, wo sie den Weihnachtsmann um Rat fragen will. Während der Nordwind sie auf seinen Schwingen mitnimmt, schmieden finstere Gestalten ein Komplott gegen den König und mogeln ihm eine falsche Prinzessin unter. Wird Sonja es rechtzeitig ins Schloss schaffen, damit der Stern wieder leuchten kann?

Der Film, der auf einem norwegischen Märchenspiel basiert, ist am 19. Dezember um 9:30 Uhr im ZDF und am 23. Dezember um 14:05 Uhr im KiKA zu sehen.

N 2012, Regie: Nils Gaup, Mit: Vide Zeiner (Sonja), Anders Baasmo Christiansen (König), Agnes Kittelsen (Hexe), 72 Min.