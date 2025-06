× Erweitern © Verleih Die Legende von Ochi

Das Mädchen Yuri lebt auf einer abgelegenen Insel im Schwarzen Meer, auf der auch viele gefährliche Kreaturen zu Hause sind. In den Bergen streifen Bären und Wölfe umher, doch besonders gefürchtet sind die geheimnisvollen Ochis, um die sich zahlreiche Legenden ranken. Die Inselbewohner:innen begegnen den Wesen mit den großen Ohren mit Angst, und auch Yuri hat gelernt, sich vor ihnen in Acht zu nehmen. Doch eines Tages trifft sie auf ein junges Ochi, das ganz anders ist, als sie es sich vorgestellt hat: klein, hilflos und wenig furchteinflößend. Zwischen den beiden entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft. Als Yuri erfährt, dass das Ochi allein ist und den Weg zurück zu seiner Familie nicht findet, zögert sie nicht lange. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg in die Berge. Ihr plötzliches Verschwinden sorgt auf der Insel für Unruhe, denn viele glauben, Yuri sei von den Ochis entführt worden.

Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 6 Euro

USA 2025, Regie: Isaiah Saxon, mit Helena Zengel, Willem Dafoe, 96 Min., FSK: 6, empfohlen ab 11 Jahren