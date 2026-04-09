× Erweitern © Luftkind Filmverleih Die Magie der Animation Die Quatscholympiade

Im KIJUKO Club am Muttertag werden Kinder ab 4 Jahren von farbenfrohen Charakteren in die magische Welt des Films entführt.

In „Die Quatscholympiade“ verzweifeln der schnelle Tiger und der wilde Löwe an der Gelassenheit des Faultiers. „Natur“ führt uns während der Dauer eines Liedes in die magisch-zarte Welt der Tiere im Wald. „Donner“ erzählt davon, dass es auch zwischen Freunden zu Eifersucht kommen kann. Im Tanzfilm „Moody Booty“ besiegt die Kreativität die Macht dunkler Gefühle. Wie sehr die wunderschöne Unterwasserwelt der Meere von der verheerenden Verschmutzung durch Menschen bedroht ist, zeigt uns „Plastik“. Beim nächtlichen Chor der Tiere am Teich in „Maestro“ gibt ein Eichhörnchen den Takt an. Und ein einzelnes Blatt weckt in „Herbstblatt“ das Heimweh bei einem großen Matrosen

F/N/D/B/CS 2016-2019, Animationsfilme ohne Dialog, 36 Min., FSK 0, empfohlen ab 4 Jahren