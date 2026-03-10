Die Maus im Computermuseum

× Erweitern © OCM Maus-Türöffnertag im OCM

Staunen, sich begeistern lassen, Neues mit der Maus entdecken und sich auf Augenhöhe gegenseitig inspirieren – das bietet der bunte Aktionstag „Türen auf mit der Maus“. Dieses Jahr unter dem Motto: „Kleine Wunder“

Wie wurde aus Zahnrädern ein winziger Prozessor? Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gehen gemeinsam auf eine spannende Reise durch die Geschichte des Computers. Sie entdecken große Rechner, kleine Chips und finden heraus, wie Computer mit Nullen und Einsen rechnen. Dabei gibt es viele kleine Wunder zu bestaunen. Zum Schluss können sie selbst kreativ werden und ihr eigenes kleines Computer-Wunder gestalten.

Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren in Begleitung ihrer Eltern/Erziehungsberechtigten.

Die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung per Mail: maus@team.computermuseum-oldenburg.de