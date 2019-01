Die Mitte der Welt

Ein Märchen für Jugendliche ab 13 Jahren über die Suche nach Orientierung in einer Welt ohne Wegmarken von Andreas Steinhöfel (Rico, Oskar und die Tieferschatten).

Was immer ein normales Leben auch sein mag, der siebzehnjährige Phil hat es nie kennengelernt. Zusammen mit seiner Zwillingsschwester Dianne und seiner jungen Mutter Glass wohnt er in einem verfallenen Anwesen am Rande einer Kleinstadt mit dem wundersamen Namen „Visible“. Seit einiger Zeit herrscht zwischen Glass und Dianne eine rätselhafte Eiszeit, die auch Tereza und Pascal, die ebenfalls zu Phils Patchworkfamilie gehören, nicht erklären können. Gut, dass wenigstens auf seine beste Freundin Kat Verlass ist, mit der er entspannt abhängen und rumalbern kann. Und dann passiert es: Ein neuer Schüler betritt nach den Sommerferien die Klasse und Phil verliebt sich in der Sekunde unsterblich. Nicholas scheint seine Gefühle zwar zu erwidern, doch er gibt Phil auch viele Rätsel auf.

Das Chaos ist perfekt: Die erste große Liebe, aber auch Neid, Eifersucht und Geheimniskrämerei, die nicht zuletzt die Freundschaft mit Kat auf eine harte Probe stellen. Phils Suche nach seiner Mitte der Welt wird immer drängender.

