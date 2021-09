× Erweitern © Daniel Kunzfeld Die Mondabenteuer der Maus Armstrong

Das Puppentheater Mensch, Puppe! setzt zur Landung im Universum an und hat ein zauberhaftes Stück für Astronaut:innen ab 4 Jahren dabei:

Der Mond ist eigentlich ein großer, runder Käse! Zumindest in der Vorstellung vieler Mäuse im Amerika der 1950er Jahre. Doch wie unter den Menschen gibt es auch bei den Mäusen manche, die tiefere Gedanken haben und sich nicht mit der erstbesten Erklärung zufriedengeben. So auch der Held diese Stücks. Angelehnt an das gleichnamige Kinderbuch von Thorben Kuhlmann (NordSüd Verlag) zeigt das Bremer Figurentheater „Mensch, Puppe!“ an vier Wochenenden die spannenden Abenteuer der wissbegierigen Maus Armstrong.

Der kleine Geselle lebt eigenbrötlerisch in einer Dachgeschosswohnung und hängt seinen Gedanken nach. Eines Abends macht er eine folgenschwere Entdeckung: Ein in den Nachthimmel gerichtetes Teleskop. Neugierig wie Armstrong ist, wagt er den Blick hinein, und da ist er: Der große gelbe Mond! Mit großem Eifer macht sich der kleine Held an die Arbeit, das Geheimnis des Mondes zu erforschen. Dazu fasst er den Entschluss, ein Gefährt zu entwickeln, mit dem er sich selbst auf den Mond schießen und den Beweis holen kann, was der Mond in Wahrheit ist. Doch mit diesem Interesse ist Armstrong nicht allein! Die Menschen werden auf den kleinen Forscher aufmerksam und versuchen ihn zu fangen. Und so beginnt ein spannender Wettlauf um die Wahrheit des Mondes …

Die Familienkarte kostet 25 Euro für maximal 3 Personen aus einem Haushalt. Es gilt die 3G-Regel.