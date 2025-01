× Erweitern © Pura Vida Die Nacht der Musicals

Die Musicalgala ist ein Bühnenfeuerwerk aus schwungvoller Tanzakrobatik und weltbekannten Musical-Melodien. Stars der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt der internationalen Musicals ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Neben Welterfolgen wie "Der König der Löwen", "Tanz der Vampire", "Mamma Mia" und "We Will Rock You", dürfen natürlich All Time Favourites wie "Das Phantom der Oper", "Cats", "Die Rocky Horror Show", "Elisabeth", "Grease" und die "West Side Story" nicht fehlen!

Erstmals treffen Songs aus Musical "Moulin Rouge" auf die geheimnisvollen Rhythmen Afrikas aus "König der Löwen". "Das Phantom der Oper" gesteht Christine seine Liebe und die Samtpfoten aus "Cats" stellen mit "Memory" ihren absoluten Kultcharakter erneut unter Beweis. Auch neuere Hits aus der Netflix Serie „Haus des Geldes“ werden spannend in Szene gesetzt.

Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept sowie aufwendige Kostüme und liebevoll gestaltete Bühnenbilder lassen die Zuschauer:innen in die Atmosphäre des New Yorker Broadways und Londoner West Ends eintauchen!

Tickets ab 48 Euro sind unter der Hotline 01806-570055* sowie online erhältlich.

* 0,20 €/Anruf inkl. MwSt., Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt.