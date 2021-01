Die Nanny-App

Jannis spielt im Internat das Versuchskaninchen für die neueste Erfindung seiner Eltern, eine Nanny-App fürs Handy, die alles andere als zuverlässig ist. Die App nervt ihn mit gut gemeinten Ratschlägen und mischt sich in den unpassendsten Momenten ein. Dass er aus Geheimhaltungsgründen in ein Einzelzimmer ziehen muss, ist nur die Spitze des Eisbergs. Plötzlich beginnt die App verrückt zu spielen. Er sieht auf dem Display Nachrichten, die für andere in seiner Nähe gedacht sind. Jannis merkt sehr bald, dass manchmal gar nicht gut ist, alles vom Anderen zu wissen. Was aber, wenn ein Raubüberfall geplant ist?

Die Hörspielproduktion aus dem Jahre 2017 eignet sich für Kinder ab 8 Jahren. WDR 5 sendet sie heute in der Sendung KiRaKa.

