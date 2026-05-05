Die Nordseepiraten

Das KASCH verlegt sein Kindertheater aufs Achimer Stadtfest: Da spielt das Ensemble von Schnurzepiepe ein Stück für Publikum von 3 bis 10 Jahren über zwei Piraten, die wie einst Klaus Störtebecker die See erobern und gefürchtet sein wollen.

Möwen-Martha und Krabben-Kalle beginnen einen Wettstreit darüber, wer der Kapitänin oder die Kapitän auf dem Schiff sein soll, welches sie sich noch besorgen müssen. Ein Piratenabenteuer über Mannschaftsgeist, Mut, Langeweile, Streitkultur, und das wilde, unverwechselbare Piratenleben.

Der Eintritt ist frei.