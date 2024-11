Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing

× Erweitern © ZDF/Wunderwerk/Verlag Friedrich Oetinger/Leonine Distribution Die Olchis-Der Film

Am Neujahrsmorgen wird es ganz schön grün, denn die Olchis kommen: Im hübsch-beschaulichen Örtchen Schmuddelfing lässt sich die gesamte Familie nebst Drachen Feuerstuhl nieder, denn hier gibt es eine herrlich stinkende Müllhalde. Alles könnte so schön sein, wenn da nicht der skrupellose Bauunternehmer Hammer wäre, der die Müllhalde durch einen Wellness-Tempel ersetzen will. Müssen die Olchis nun wieder umziehen oder können sie mithilfe des elfjährigen Max, eines genial verrückten Professor und dessen Nichte Lotta doch noch Hammers Pläne durchkreuzen?

Basierend auf der Buchreihe "Die Olchis" von Erhard Dietl.

D 2021, Animationsfilm, Regie: Tobias Genkel, Jens Møller; Sprecher:innen: Annemarie,, Carpendale, Wayne Carpendale, Oliver Schmitz, Gilles Karolyi, 85 Min.