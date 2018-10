× Erweitern © Verlag Friedrich Oetinger Die Olchis Illsutration von Erhard Dietl

Was gibt es Schöneres als Schlammpfützen, Abgase und fauligen Mundgeruch? Die grünen Olchis aus der Kinderbuchreihe von Erhard Dietl können sich nichts Besseres vorstellen! Im Universum zeigen sie das in 30-minutigen Vorführung nochmal ganz deutlich.

Die knubbelnasigen Wesen leben auf einer Müllhalde in Schmuddelfing und hassen Ordnung. Ab dem ersten Novemberwochenende ziehen zwei von ihnen mit ihrem Müll ins Universum® ein und lassen Kinder ab sechs Jahren an ihrem turbulenten Leben teilhaben.

In einem vom Universum® gemeinsam mit der Alten Liebe Produktion entwickelten Theaterstück werden anschaulich und mit vielen Experimenten gespickt aktuelle Themen wie Abfalltrennung und Recycling unter die Lupe genommen. Der Spaß kommt dabei natürlich nicht zu kurz! So veranstalten die Olchis beispielsweise ein rasantes Müllrennen mit einem Laubpuster und entdecken dabei ganz zufällig eine Möglichkeit zur Mülltrennung. Auch eine Magnetangel leistet gute Dienste beim Sortieren des Abfalls – gibt es vielleicht noch weitere Methoden? In dem ganzen Unrat verstecken sich mitunter auch wahre Schätze, wenn sie nur ein wenig umfunktioniert werden. So bauen die Olchis, dargestellt von Vivienne Kaarow und Denis Fischer, aus einem alten Brett im Handumdrehen einen verblüffenden Tischtennisball-Katapult und leere Tonnen werden zu Wolkenmaschinen. Muffel-Furz-Teufel nochmal, ist es nicht sensationell, was man aus Abfall noch alles machen kann? Mit vielen kreativen Recyclingideen werden die Theaterbesucher zu einem bewussten Umgang mit unserer Umwelt angeregt – Lachmuskeltraining inklusive!

Die halbstündigen Aufführungen unter der Regie von Carsten Werner finden immer samstags und sonntags in der Zeit vom 3. November bis zum 2. Dezember 2018 statt. Beginn ist jeweils um 13.00, 14.30 und 16.00 Uhr.

Die Veranstaltung kostet pro Person 1 Euro extra zum regulären Universum®-Eintrittspreis oder ohne Ausstellungsbesuch 5 Euro pro Theaterbesucher.

Reservierung unter 0421 / 33 46 166. Tickets an der Tageskasse nach Verfügbarkeit.