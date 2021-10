× Erweitern Die Piraten von Manaus

Der Autor und Geschichtenerzähler Gordon L. Schmitz lädt alle zur Vorstellung seines neuen Jugendromans über Kapitän Hooks Abenteuer am Amazonas auf die Admiral Nelson ein.

An der Schwelle zum 20. Jahrhundert liegt die reichste Stadt der Welt mitten im brasilianischen Regenwald: Manaus - Eine Millionenmetropole voller Glücksritter, Kautschukbarone, Spekulanten und Halsabschneider. Der gefürchtetste aller Piratenkapitäne, James Hook, und die Crew der Jolly Roger sind dem Ruf eines seltenen Artefakts gefolgt, doch als sie von dem blutrünstigen Seeräuber Red Rover in eine Falle gelockt werden, muss der Kapitän in den Urwald fliehen. Begleitet wird er dabei nur von seinem treuen, meuchelnden Bootsmann Smee und dem jungen Matrosen Teddy, der seine ganz eigenen Geheimnisse hütet. Umgeben von den gefährlichsten Raubtieren der Welt begegnen sie hinterlistigen Kopfgeldjägern, dem legendären Delfinmenschen oder auch einem ausgestoßenen Amazonas-Stamm. Doch Rover hat es auf mehr abgesehen, als nur Hooks Schiff, und er ist bereit alles und jeden dafür zu opfern...

Der Eintritt ist frei; um eine Spende wird gebeten.