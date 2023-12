Die Prinzessin auf der Erbse

Der junge Prinz kann nur Thronfolger werden, wenn er eine Prinzessin an seiner Seite hat. Er hat schon die ganze Welt bereist, um eine Braut zu finden, aber bei allen Kandidatinnen fehlte etwas. Nun steckt der alte König alle Hoffnung in eine arrangierte Hochzeit. Die Kutsche mit der mit der angekündigten Prinzessin trifft am Hof leer ein. In einer Gewitternacht klopft es am Schlosstor und davor steht ein klatschnasses Mädchen, das behauptet, die gesuchte Prinzessin zu sein. Doch die Schwester des Königs stellt sie auf die Probe.

Märchenfilm, D 2010, Regie: Bodo Fürneisen, mit Robert Gwisdek, Michael Gwisdek, Rike Kloster, 60 Min., empfohlen ab 8 Jahren