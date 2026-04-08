× Erweitern © Marianne Menke Die Prinzessin auf der Erbse, Mensch Puppe

Auf der Open-Air-Bühne ist heute das Mensch, Puppe Figurentheater mit einem Märchen frei nach Hans Christian Andersen für Kinder ab 3 Jahren zu sehen.

Prinz Enno braucht dringend eine Frau. Eine richtige Prinzessin. Aber so einfach ist die Richtige nicht zu finden. So muss Enno in viele fremde Länder reisen und Abenteuer bestehen, um am Ende doch ohne Braut noch Hause zurückzukehren. Da taucht plötzlich mitten in einem fürchterlichen Unwetter ein Mädchen auf. Ob sie auch wirklich eine Prinzessin ist, das kann nur der berühmte Erbsen-Test zeigen.

Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene; Tickets gibt es an der Tageskasse. Reservierungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.