× Erweitern © Marianne Menke Die Prinzessin auf der Erbse, Mensch Puppe

Das Figurentheater Mensch, Puppe! kommt mit seiner mobilen Bühne in den Park hinter Haus Riensberg gerollt und lädt sein Publikum ab 3 Jahren zum Theatererlebnis auf die grüne Wiese.

Prinz Enno braucht dringend eine Frau. Eine richtige Prinzessin. Aber so einfach ist die Richtige nicht zu finden. So muss Enno in viele fremde Länder reisen und Abenteuer bestehen, um am Ende doch ohne Braut noch Hause zurückzukehren. Da taucht plötzlich mitten in einem fürchterlichen Unwetter ein Mädchen auf. Ob sie auch wirklich eine Prinzessin ist, das kann nur der berühmte Erbsen-Test zeigen.

Der Eintritt kostet 8 Euro, bis Ende der Spielzeit geht von jeder verkauften Eintrittskarte ein Euro an die Hilfsorganisation Herz für die Ukraine e.V.

Um einen Rückstau im Wartebereich zu vermeiden, wird eine Reservierung empfohlen, telefonisch unter 0421-79478318 (Mo - Fr 10 - 12 Uhr) oder per E-Mail.