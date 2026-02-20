Ein geheimnisvoller Fall sorgt in Bremen für Spannung und leuchtende Kinderaugen: „Die Rätseldetektive – Das große Mitmach-Abenteuer“ lädt junge Spürnasen dazu ein, selbst Teil der Geschichte zu werden und gemeinsam Hinweise zu entschlüsseln, Spuren zu verfolgen und das Rätsel Schritt für Schritt zu lösen.

Auf der Bühne führt eine Kommissarin mit ihrem Team durch das Geschehen, während auf der großen Leinwand Animationen und knifflige Aufgaben erscheinen, die das Publikum aktiv einbeziehen und für Spaß und Spannung sorgen. Schon am Eingang erhalten die Kinder einen eigenen Detektivausweis, der während der Show ausgefüllt wird und später als Andenken mit nach Hause genommen werden darf.

Das rund einstündige Erlebnis für Kinder von 4 bis 11 Jahren verbindet Theater, Spiel und Mitmachspaß zu einem lebendigen Abenteuer, das Fantasie und Kombinationsgabe anregt.

Hier geht's zu den Tickets ab 20 Euro.