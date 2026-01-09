× Erweitern © Buchfink Theater Die rollende Stadt

Das Buchfink Theater spielt ein fantasievolles Abenteuer für Publikum ab 3 Jahren: Zwei Städte auf einem Lastenrad, vorne befindet sich die wohlhabende Vorderstadt und hinten die geheimnisvolle Gepäckträgerstadt. Wie friedlich und schön könnte das Leben in der Vorderstadt sein, wenn nicht plötzlich Neid und Missgunst auftauchen würden. Und wer soll an allem schuld sein? Die Leute aus der fernen Gepäckträgerstadt!

Zum Glück tun sich die Kinder beider Städte zusammen. Mit Witz und Fantasie nutzen sie eine alte Seilbahnanlage um ihre Freundschaft zu stärken und dem Streit ein Ende zu bereiten.

Der Eintritt kostet 8 Euro.