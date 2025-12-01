Die Salzprinzessin

KASCH Bergstr. 2, 28832 Achim

Wie sehr liebt ihr euren Vater?“, will der alte König von seinen drei Töchtern im Stück vom Figurentheater Mensch, Puppe! wissen...

Nur lieber als Salz liebt ihn seine jüngste Tochter? Vor lauter Enttäuschung verdammt er sie aus dem Königreich und verkündet, sie dürfe erst zurückkehren, wenn Salz mehr Wert besitze, als Gold und Edelsteine. 

Frei nach einem slawischen Volksmärchen erzählt das musikalische Figurentheater von der Liebe zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, über die Liebe zur Natur und darüber, welchen Wert diese Liebe für uns hat...

Der Eintritt kostet 8Euro. 

Info

Theater & Tanz
