Die Salzprinzessin

König Christoph sucht eine Nachfolgerin unter seinen Töchtern. Königin wird diejenige Tochter, die ihm die schönste Liebesbekundung macht. Amélie, die ganz entzückt zum Salzkristall ist, den sie zusammen mit Prinz Thabo im Wald fand, bekundet, sie liebe ihren Vater so sehr wie Salz. Dies erzürnt den König und er verbannt sie aus seinem Reich. Erst, wenn Salz wertvoller als Gold und Edelsteine ist, darf sie zurückkehren. Das Blatt wendet sich als in ihrer Abwesenheit im Reich ein gravierender Salzmangel entsteht und der König schwer erkrankt. Kann Amélie ihm noch helfen?

D 2015, Regie: Zoltan Spirandelli, mit: Leonie Brill (Prinzessin Amélie), Elvis Clausen (Prinz Thabo), Leonard Lansink (König), 57 Min.