Die Schlümpfe – Der große Kinofilm
Schauburg Vor dem Steintor 114, 28203 Bremen
×
© PEYO/Paramount Pictures Germany
Die Schlümpfe - Der große Kinofilm
No Name (James Corden) and Smurfette (Rihanna) in Smurfs from Paramount Animation.
Die blauen Kobolde mit den weißen Mützen sind zurück! Im neuen Animations-Musical ist jeden Tag Party in Schlumpfhausen, Rihanna macht die Musik dazu, ein Influencer-Schlumpf ist neu dabei, außerdem lernen die kleinen Zuschauer:innen die Brüder von Gargamel und Papa Schlumpf kennen.