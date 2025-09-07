Die Schlümpfe – Der große Kinofilm

Schauburg Vor dem Steintor 114, 28203 Bremen

Die blauen Kobolde mit den weißen Mützen sind zurück! Im neuen Animations-Musical ist jeden Tag Party in Schlumpfhausen, Rihanna macht die Musik dazu, ein Influencer-Schlumpf ist neu dabei, außerdem lernen die kleinen Zuschauer:innen die Brüder von Gargamel und Papa Schlumpf kennen. 

Hier geht's zum Kinderzeit-Filmtipp.

