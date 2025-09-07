× Erweitern © PEYO/Paramount Pictures Germany Die Schlümpfe - Der große Kinofilm No Name (James Corden) and Smurfette (Rihanna) in Smurfs from Paramount Animation.

Die blauen Kobolde mit den weißen Mützen sind zurück! Im neuen Animations-Musical ist jeden Tag Party in Schlumpfhausen, Rihanna macht die Musik dazu, ein Influencer-Schlumpf ist neu dabei, außerdem lernen die kleinen Zuschauer:innen die Brüder von Gargamel und Papa Schlumpf kennen.

