Gerda und Kay, zwei Nachbarskinder, mögen sich sehr. Die Schneekönigin entführt Kay eines Tages in ihren Eispalast. Entgegen der Meinung der anderen glaubt Gerda, dass er noch lebt und macht sich auf den Weg, ihren Freund zu suchen. Sie begegnet der Flora in ihrem blühenden Reich, entdeckt ein sommerliches Schloss, trifft auf Räuber und gelangt schließlich in die verschneite Welt des hohen Nordens. Trotz aller Gefahren und Verlockungen gibt Gerda nicht auf, da sie ahnt, dass Kay ansonsten verloren wäre.

D/FIN 2014, Regie: Karola Hattop, mit: Flora Li Thiemann (Gerda), Kristo Ferkic (Kay), Linda Zilliacus (Schneekönigin), 85 Min.