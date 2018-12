Kulturzentrum Schlachthof Die Schneekönigin

Das Nordlicht Figurentheater präsentiert "Die Schneekönigin" für Kinder ab 4 Jahren,

Vor sehr langer Zeit haben im hohen Norden böse Trolle einen Spiegel gebaut. Dieser Spiegel hatte eine schlimme Eigenschaft. Alles was gut und schön war, sah darin hässlich und abstoßend aus. Doch die Trolle waren übermütig und passten nicht auf, so ging der Spiegel zu Bruch und die Splitter fielen auf die Erde herab. Einer traf Kai ins Auge und fortan war er nicht mehr der brave Junge, den man kannte. Das machte sich die böse Schneekönigin zu nutzen und entführte ihn zu sich in den eisigen Palast am Nordpol. Kais beste Freundin Gerda aber, die davon nichts wusste, machte sich auf die Suche nach ihm. Das war nicht einfach, sie musste gefährliche Wege gehen und wundersame Dinge erleben, bevor sie endlich nach langer Reise den Palast der Schneekönigin erreichte.

Der Eintritt beträgt 5 Euro.