© Ambrella Figurentheater Die Schöne und der Froschkönig

Die eine liebt ihn, obwohl er ungeheuerlich aussieht, die andere liebt ihn, weil sie ihn gegen die Wand geworfen hat. Heiraten wollen die Prinzessinnen am Ende auf jeden Fall. Ein Clown führt durch die beiden Märchen „Die Schöne und das Ungeheuer” und „Der Froschkönig”. Frosch! Frosch? Mein Gott, wo steckt er bloß? Der ist doch sonst immer pünktlich!”

Bis die Kiste mit dem Frosch gefunden ist, erzählen Oskar und Gretel die Geschichte von dem Vater, der drei Töchter hatte, denen er von seiner Reise etwas mitbringen wollte. Natürlich ist es die Jüngste und Schönste, die sich weder Schmuck noch ein Prachtkleid wünscht, sondern nur eine Rose.

Aber wie passt jetzt der Frosch dazu? Das erfahren Kinder ab 4 Jahren in der Aufführung vom Ambrella Figurentheater.

Der Eintritt kostet 7 Euro.