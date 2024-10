Die Schule der magischen Tiere 3

× Erweitern © LEONINE Schule der magischen Tiere 3

Auf in ein neues Abenteuer auf der Wintersteinschule! Nur hier haben die Kinder einen ganz besonderen Freund und Begleiter: ein sprechendes und magisches Tier! So möchte Ida mit ihrer Klasse beim Waldtag auftreten, um sich für den Schutz des Waldes und seiner Bewohner einsetzen. Ihre Mitschülerin Helene will die Aktion nutzen, um als Influencerin berühmt zu werden.

Am Ende müssen alle Schüler:innen und ihre magischen Tiere lernen, ihre Eigenheiten zu akzeptieren und zusammenzuarbeiten, denn der Wald muss gerettet werden.

Hier geht's zum Kinderzeit-Filmtipp.

D 2024, Regie: Sven Unterwaldt, mit Emilia Maier, Loris Sichrovsky, 103 Min., FSK ab 6, empfohlen ab 8 Jahren