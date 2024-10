Die Schule der magischen Tiere 3

× Erweitern © Leonine Die Schule der magischen Tiere 2

Auf in ein neues Abenteuer auf der Wintersteinschule! Nur hier haben die Kinder einen ganz besonderen Freund und Begleiter: ein sprechendes und magisches Tier! So möchte Ida mit ihrer Klasse beim Waldtag auftreten, um sich für den Schutz des Waldes und seiner Bewohner einsetzen. Ihre Mitschülerin Helene will die Aktion nutzen, um als Influencerin berühmt zu werden. Allerdings geht es ihr weniger um Fame, sondern ums Geld, da ihre Familie in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Außerdem sitzt ihr ihr neues magisches Tier im Nacken, denn der französische Kater Karajan will ein Leben im Luxus führen. Hinzu kommen Verliebtheiten, Eifersüchteleien und Konkurrenz. Am Ende müssen alle Schüler:innen und ihre magischen Tiere lernen, ihre Eigenheiten zu akzeptieren und zusammenzuarbeiten, denn der Wald muss gerettet werden.

D 2024, Regie: Sven Unterwaldt, mit Emilia Maier, Loris Sichrovsky, 103 Min., FSK ab 6, empfohlen ab 8 Jahren