× Erweitern © Kordes + Kordes Film Süd / LEONINE Studios Die Schule der magischen Tiere 4

Für die Schüler:innen der magischen Wintersteinschule steht die nächste Herausforderung bevor. Denn der Schule droht das Aus. Nur der bevorstehende Schulwettbewerb kann die magische Welt von Ida und ihre Mitschüler:innen retten.

Zum Kinderzeit-Filmtipp

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

Abenteuerfilm, D 2025, Regie: Bernhard Jasper und Maggie Peren, mit Emilia Maier, Tomomi Themann, 102 Min., empfohlen ab 8 Jahren

Am 16. November findet zudem der KIJUKO-Club statt. Hier gibt es neben tollen Kinder- und Jugendfilmen noch viel mehr zu erleben: Die Kids lernen Filmschaffende kennen, schauen hinter die Kulissen des Kinos oder werden selbst kreativ. Es gibt Spiel- und Bastelaktionen passend zum jeweiligen Film und alles ist im Preis des Kinotickets inbegriffen (Eintritt frei mit der Bremer Freikarte). Regelmäßig sonntags an den KIJUKO-Club-Terminen.