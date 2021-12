Nach dem Umzug fällt Ida der Start an der neuen Schule nicht leicht. Doch eines Tages kündigt ihre Lehrerin Miss Cornfield etwas an, das alles schlagartig verändert: Jedes Kind soll ein magisches Tier als Begleiter bekommen, lebenslang! So lernt Ida ihren neuen Gefährten kennen, den gewitzten Fuchs Rabbat.

D 2021, Regie: Gregor Schnitzler, mit Emilia Maier, 93 Min., FBW-Prädikat: wertvoll, empfohlen ab 6 Jahren