Die Schule der magischen Tiere

Nach dem Umzug fällt Ida der Start an der neuen Schule nicht leicht. Doch eines Tages kündigt ihre Lehrerin Miss Cornfield etwas an, das alles schlagartig verändert: Jedes Kind soll ein magisches Tier als Begleiter bekommen, lebenslang! So lernt Ida ihren neuen Gefährten kennen, den gewitzten Fuchs Rabbat.

Der Film ist im Rahmen der Sparkasse-Bremen-Kinonachmittage zu sehen und eignet sich für Publikum ab 6 Jahren. Der Eintritt ist für Kinder kostenfrei und kostet für Erwachsene 3 Euro.