Die Schule der magischen Tiere - voller Löcher

Schon lange begeistern die Abenteuer, die Ida und ihre Mitschüler:innen gemeinsam mit ihren magischen Tieren auf der Wintersteinschule erleben. Das Junge Theater Bonn präsentiert jetzt die Fortsetzung seines zauberhaften Schauspiels nach den Kinderbüchern von Margit Auer für Publikum ab 6 Jahren.

„Auf die Bühne!“ heißt es diesmal für die Schüler:innen von Miss Cornfileds Klasse, denn sie planen ein Theaterstück, genauer gesagt ‚Robin Hood‘. Helene und Anna-Lena sehnen sich beide nach der Hauptrolle und Schoki kriegt ab jetzt, sehr zu seinem Leidwesen, täglich Schauspielunterricht von seinem Großvater.

Noch mehr als auf das Theaterstück freut sich Ida auf ihre beste Freundin Miriam, die für ein paar Wochen zu Besuch sein wird und auch mit ihr in die Schule gehen will. Vor Idas Umzug waren sie allerbeste Freundinnen und hatten nie irgendwelche Geheimnisse voreinander. Kann sie das Geheimnis um die magischen Tiere gegenüber Miriam wahren? Wohl kaum… Aber was wird Miss Cornfield davon halten, wenn sie den Schwur bricht?

Doch ihre Lehrerin hat noch ganz andere Sorgen: Wer verflixt nochmal gräbt nachts die unzähligen Löcher auf dem Schulgelände? Alle sind ratlos. Wenn das so weiter geht, muss die Aula gesperrt werden, und dann kann auch die Theateraufführung nicht stattfinden…

