Das Erste präsentiert am Morgen des ersten Weihnachtstags einen tschechisch-deutschen Märchenfilm nach Motiven aus Tschaikowskis Schwanensee.

Prinz Viktors Diener hat einen Schwan abgeschossen, aber anstelle des verwundeten Tieres entdeckt der Prinz ein Mädchen mit goldenem Haar. Der Pfeil steckt noch in ihrer Schulter. Als es genesen ist, macht sich das Mädchen davon. Der Prinz bleibt unglücklich zurück und er darf auch nicht nach ihr suchen, weil sein Vater, der König, ihm es verbietet. Der König will nämlich, dass Viktor die reiche Seekönigin heiratet, die als einzige standesgemäße Partie in Frage kommt, da alle anderen Prinzessinnen auf rätselhafte Weise verschwunden sind.

Ein Zauberwasser ermöglicht dem Prinzen über einen Traum mit seiner Geliebten in Kontakt zu treten, die sich als eine Königstochter herausstellt und Odette heißt. Die Seekönigin steckt dahinter, dass Odette genauso wie alle anderen Prinzessinnen entführt und in einen Schwan ohne Stimme verwandelt wurde. Viktor, verkleidet als Diener, macht sich auf, um Odette und die anderen Prinzessinnen zu befreien und die Seekönigin zu bestrafen.

D/CZ 1998, Regie: Václav Vorlíček, Mit: Max Urlacher (Prinz Viktor), Jitka Schneiderová (Prinzessin Odette), Ivana Chýlková (Seekönigin), 92 Min.