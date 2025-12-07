Die Sekretärin des Weihnachtsmanns

Die Sachbearbeiterin Marlène ist für die Briefe der Kinder an den Weihnachtsmann zuständig. Eines Tages erhält sie einen Brief von einem kleinen Mädchen, das bei einem Unfall ihre Mutter verloren hat und mit gebrochenem Bein im Krankenhaus liegt. Das Mädchen möchte von ihrem Vater aus dem Krankenhaus geholt werden. Dieser ist jedoch nicht bekannt. Für die gutmütige Marlène bricht damit eine hektische Vorweihnachtszeit an.

Weihnachtsmärchen, D/F 1999, Regie: Dagmar Damek, mit Marianne Sägebrecht, Roland Giraud, Catherine Arditi, 89 Min., empfohlen ab 12 Jahren