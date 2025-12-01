Die Speisekammer der Watvögel ist nass
Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
© Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg
In der Familienführung beschäftigen sich die Teilnehmenden mit den Lebensräumen und Nahrungsquellen der Watvögel. Sie entdecken Austernfischer, Brachvögel und Säbelschnäbler. Für diese Vögel ist unsere Küste lebenswichtig, denn sie suchen im nassen Watt nach Nahrung und brüten an Land. Kinder und Eltern bestimmen die wichtigsten Watvögel und schauen sich beispielhaft die Nahrung der Vögel in den Schaukästen an.
Die Kosten belaufen sich auf 2 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene zuzüglich Museumseintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Die Teilnahme ist für Kinder unter 7 Jahren kostenlos inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.