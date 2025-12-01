× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Die Speisekammer der Watvögel ist nass

In der Familienführung beschäftigen sich die Teilnehmenden mit den Lebensräumen und Nahrungsquellen der Watvögel. Sie entdecken Austernfischer, Brachvögel und Säbelschnäbler. Für diese Vögel ist unsere Küste lebenswichtig, denn sie suchen im nassen Watt nach Nahrung und brüten an Land. Kinder und Eltern bestimmen die wichtigsten Watvögel und schauen sich beispielhaft die Nahrung der Vögel in den Schaukästen an.

Die Kosten belaufen sich auf 2 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene zuzüglich Museumseintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Die Teilnahme ist für Kinder unter 7 Jahren kostenlos inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.