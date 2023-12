Die Sterntaler

In Minas Dorf leben nur noch Kinder und sehr alte Menschen. Der hartherzige König hat alle Eltern verschleppt und lässt diese seit Jahren Webdienste bei Hofe verrichten. Die Elfjährige den König um Gnade bitten, denn das Dorf lebt in bitterer Armut. Der Dorfälteste hat ihr das Letzte, was sie haben, anvertraut: zwei Silbertaler, um die Mütter und Väter auszulösen. Auf dem Weg zum Schloss verschenkt das Mädchen aus Mitleid alles, was sie besitzt.

Märchenfilm, D 2011, Regie: Maria von Helland, mit Meira Durand, Thomas Loibl, Axel Prahl, 60 Min.