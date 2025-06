LUX Freilicht: Die toten Vögel sind oben

Sommer, Sonne, Open-Air: Von Juli bis September präsentiert die Reihe LUX-Freilicht bei freiem Eintritt an verschiedenen Orten in Bremen-Nord und auf dem Lucie-Flechtmann-Platz in der Bremer Neustadt ein abwechslungsreiches Kinoprogramm unter freiem Himmel für kleine und große Zuschauende. Dem diesjährigen Motto "Natürlich Mensch - der Mensch in der Natur" folgend, beleuchten die Filme das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt.

3000 Schmetterlinge, Pilze, Käfer, 350 ausgestopft Vögel, Fotografien und noch vieles mehr - das ist das Erbe, dass Bauer Jürgen F. Mahrt (1882 - 1940) seiner Nachwelt hinterlassen hat. Ab 1919 dokumentierte der Landwirt in seiner Heimat Schleswig-Holstein akribisch die Veränderungen der Tier- und Pflanzenwelt durch den Eingriff des Menschen in fragile Ökosysteme und eröffnete 1928 in seinem Bauernhaus ein privates Naturkundemuseum. Heute wird der Schatz vom Dachboden des Familienanwesens von Fachleuten in Museen und Forschungseinrichtungen ausgewertet.

Die Regisseurin Sönje Storm zeichnet in ihrer preisgekrönten Dokumentation den Weg Ihres Urgroßvaters nach, gewährt Einblicke in die umfangreiche Sammlung und stellt fest, dass viele der Tiere inzwischen ausgestorben sind.

D 2022, Regie: Sönje Storm, 83 Min.

