Die Tränen der Mondkönigin

Eines Nachts sass der König des Winters in seinem pelzverbrämten Ornat und seiner eisfunkelnden Krone am Ufer des Nordmeeres und blickte still über die endlose, gefrorene Wasserfläche. Er fühlte sich einsam, denn er hatte keine Gefährtin an seiner Seite. Keine weiblichen Zärtlichkeiten erwärmten sein Herz, kein munteres Kindergeschrei brach die Stille. Die silberne Scheibe des Vollmondes stand über dem Eismeer, und eine leuchtende Strasse aus Mondlicht schien bis an den Horizont zu führen. Das helle Gesicht schien dem einsamen König zuzulächeln. Da rührte sich etwas in seiner Brust. Ein Schattenspiel für kleine und große Besucher über eine Liebesgeschichte, die den Winter über die Welt brachte. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Eintritt enthalten, Kinder von 4 bis 17 Jahren zahlen 5 Euro, Erwachsene 10,50 Euro.