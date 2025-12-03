× Erweitern © Julia Erusova Die Träumer

Das inklusive Jugendtheaterprojekt lädt dazu ein, Träumen beim Wachsen zuzusehen. Im Bewegungstheater verwandeln junge Menschen zwischen 13 und 20 Jahren ihre Sehnsüchte nach Freundschaft, Freiheit, Zukunft und einem echten Zuhause in poetische Szenen und körperliche Bilder. Ihre Bewegungen erzählen, wo Worte manchmal zu klein sind, und öffnen einen Blick darauf, wie vielfältig Jugendliche ihre Vorstellungen von Zukunft ausdrücken.

Gemeinsam mit Regisseurin Varvara Kuporova sowie der Tanz- und Zirkuspädagogin Stanislava Vashkevich hat das Ensemble ein Stück entwickelt, in dem unterschiedliche Lebenswelten selbstverständlich nebeneinander stehen. Körperarbeit und Objekte spielen dabei eine zentrale Rolle: Bewegung wird zur Sprache, der Körper erzählt, was Worte oft nicht können – und alle verbindet eines: Das Träumen.

Tickets kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, erhältlich online oder per Mail an tickets@theater11.de.