Die Urgeschichte von Wildeshausen

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Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen Huntestr. 47, 27793 Wildeshausen

In der zweiten Herbstferienwoche haben Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren die Gelegenheit, im Rahmen eines Malbuchprojektes die Urgeschichte von Wildeshausen und umzu zu entdecken.

Nach selbstgewählten Motiven werden Seiten für ein Wildeshausen-Malbuch gestaltet. Der Kurs wird zusammen mit team;iken organisert und von der Nieberdings-Stiftung sowie von der Oldenburgischen Landschaft finanziell unterstützt.

Die Teilnahme an der Ferienwoche (19. bis 23.10. tgl.) kostet 14 Euro nach Anmeldung.

Info

Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen Huntestr. 47, 27793 Wildeshausen
Dies & Das, Ferienbetreuung, Herbstferien