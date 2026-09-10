In der zweiten Herbstferienwoche haben Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren die Gelegenheit, im Rahmen eines Malbuchprojektes die Urgeschichte von Wildeshausen und umzu zu entdecken.

Nach selbstgewählten Motiven werden Seiten für ein Wildeshausen-Malbuch gestaltet. Der Kurs wird zusammen mit team;iken organisert und von der Nieberdings-Stiftung sowie von der Oldenburgischen Landschaft finanziell unterstützt.

Die Teilnahme an der Ferienwoche (19. bis 23.10. tgl.) kostet 14 Euro nach Anmeldung.