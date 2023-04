× Erweitern © Elnaz Ahmadi Die versunkene Stadt Elnaz aus der Klasse 4a der Grundschule Bloherfelde hat das Thema gemalt

,Die versunkene Stadt‘ – Kinderoper von Violeta Dinescu zweimal in der Exhalle des Staatstheaters im Rahmen von NOIeS! zu erleben

Am So 23. April um 11 & 16 Uhr – Karten zu 10/erm. 5€ an der Theaterkasse und unter staatstheater.de

Die märchenhafte Kinderoper der in Oldenburg lebenden rumänischen Komponistin Violeta Dinescu wird nicht nur als Musiktheater für Kinder, sondern als Projekt mit Kindern, Studierenden und Profis verwirklicht.

Gemeinsam wird das junge und erwachsene Publikum ab 4 Jahren an zwei Terminen mit der Protagonistin Silja in eine zauberhafte Unterwasserwelt entführt. Dort finden sie sich in einer Stadt wieder, die schon seit langer Zeit versunken ist und alle sieben Jahre für nur eine halbe Stunde auftauchen kann. Die Bewohner:innen wünschen sich sehnlich ihre Befreiung herbei und setzen ihre ganze Hoffnung auf das Mädchen. Ob Silja ihnen helfen kann?